Detenido un vecino de Fisterra como presunto autor de seis incendios forestales

Un vecino de Fisterra ha sido detenido como presunto autor de seis incendios forestales en el municipio, que calcinaron 46,59 hectáreas de una zona protegida por la Red Natura 2000 y catalogada como Lugar de Interés Comunitario "LIC Costa da Morte".

Según ha informado el Instituto Armado, fue el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Corcubión quien procedió a la detención del hombre, acusado de seis delitos de incendio forestal.

Los hechos que se le imputan están relacionados con el incendio ocurrido el pasado 7 de julio en la zona de Cabo la Nave, en Fisterra, y calcinaron 46,59 hectáreas de monte protegido por Red Natura 2000 y catalogado como Lugar de Interés Comunitario (LIC). Además, tuvieron lugar en una época en la que las condiciones meteorológicas existentes y la orografía del terreno incrementaban exponencialmente el riesgo de propagación de los mismos.

La Guardia Civil ha explicado que, en el transcurso de la investigación, se produjeron otros cinco incendios en la misma zona, los días 3 de agosto, 2 y 23 de septiembre, 9 de octubre y 11 de octubre.

Tras el análisis exhaustivo de la información recabada, los agentes actuantes lograron la identificación plena del presunto autor del ilícito.

Una vez conocida la identidad del presunto responsable, la Guardia Civil procedió a la detención de este varón como presunto autor de un delito de incendio forestal.