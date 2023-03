Un director xeral cree que el BNG "no hace más que decir tonterías" por preguntar sobre novedades de la PAC

El presidente de la comisión, del PP, reprende a un diputado del Bloque ante su molestar y le pide "aguantar"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director xeral de Gandaría, José Balseiros, ha respondido a los nacionalistas ante una pregunta sobre las novedades de la política agraria común (PAC) en comisión parlamentaria con críticas porque "no hacen más que escribir tonterías y decir barbaridades". "Ya está bien, no todo vale, no se puede poner en el papel lo que le dé la gana", se ha quejado el alto cargo.

En su turno, la diputada del BNG Carmen Aira habló de "dificultades" para los productores al no estar las explotaciones clasificadas "adecuadamente" según sus prácticas y carga ganadera --esto es, como intensivas, semiextensivas o extensivas--.

"No lo digo porque lo invente, lo digo porque hablo con la gente y la gente se queja de esto", ha subrayado esta portavoz del Bloque, en su segundo turno de palabra.

Además, ha ironizado con que puede "decir tonterías" ya que le votaron, lo que ha diferenciado con el director xeral, al que "pusieron a dedo".

Balseiros hizo el comentario sobre las "tonterías" a raíz de lo indicado inicialmente por la parlamentaria, quien lamentó que el título que se había puesto a la pregunta era "una trapallada".

"UNA TRAPALLADA"

"Yo le digo más: es una trapallada todo el texto de esa pregunta. Y le digo más: ya está bien, no todo vale. No se puede poner en el papel lo que le dé la gana (...) No pueden seguir así. No hacen más que escribir tonterías y decir barbaridades. No hay por dónde cogerlo", afirmó.

Ante el malestar en las bancadas de la oposición, el responsable de la consellería ha afirmado que "dios" le libre de insultar a los diputados.

En ese momento ha intervenido el presidente de la comisión, el popular Daniel Vega, para reprender a otro diputado del BNG, al que ha pedido "aguantar", ante la advertencia de llamarle al orden, si era necesario hasta expulsarlo de la sala.

"Me reafirmo en mis manifestaciones. Esta iniciativa no hay por dónde cogerlas. No quieren que se les llame tonterías... voy a llamarle falsedades o juicios de valor sin ningún criterio", ha reiterado José Balseiros.

En este sentido, ha rechazado que esté "mal la clasificación de las explotaciones" y que la Xunta "no tenga ni idea" ni sepa "nada" de la PAC. "Con las inexactitudes que está poniendo en ese escrito, apaga y vámonos", ha incidido.

Ya durante el cierre de su intervención, el responsable de Gandaría ha llegado a afirmar que "esto es la leche" y ha acusado al Bloque de decir "lo que le peta" y señalar "lo que le conviene".

LA INICIATIVA

En concreto, en su pregunta, la diputada se refería al nuevo periodo de la PAC y al hecho de que está presentando "novedades relevantes" en cuanto a las exigencias requeridas a las granjas, tanto de carne como de leche.

"El hecho de que la Xunta no tenga claras las exigencias puede tener consecuencias graves para las granjas, en dos vertientes importantes, por una parte las dificultades de acceso a determinadas ayudas por no cumplir los requisitos, y por otra el incremento del nivel de los requerimientos para alcanzar otras", avisaba.