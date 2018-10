La DO Ribeiro extrema el control de la uva foránea con 28 inspectores y supervisiones sorpresa

Publicado 21/09/2018 16:51:57 CET

Aumentará la presencia de los cuerpos y las fuerzas de seguridad en el ámbito de las cuatro denominaciones de origen ourensanas

OURENSE, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del consejo regulador de la denominación de origen (DO) Ribeiro, Juan Manuel Casares, ha destacado que el proceso de vendimia de este año estará supervisado por un total de 28 inspectores, que "no solo actuarán en las bodegas", sino también "por sorpresa en el campo" para extremar la precaución y evitar la entrada de uva foránea.

"Una de las funciones fundamentales de un consejo regulador es garantizar la calidad, la procedencia y el origen de la uva que entra en las bodegas para elaborar el vino que ampara ese consejo regulador; cuando llega la vendimia, se extrema y se refuerza este control", ha

subrayado Casares en declaraciones a Europa Press.

Asimismo, ha apuntado que la denominación de origen Ribeiro ha hecho este año "una apuesta muy clara" por el control de la uva foránea, "destinando más recursos". Así, a lo largo de los meses en los que no hay vendimia, el consejo regulador se ha encargado de realizar controles en bodegas a través de auditorías o foros.

"Hemos hecho casi cien inspecciones antes de la vendimia durante junio, julio y agosto, esto es, inspecciones en campo a cerca de cien explotaciones, más de 400 parcelas, un 8 o un 9 por ciento de las explotaciones; estadísticamente, es un porcentaje importante para tener una idea de lo que hay y contrastar datos con respecto a lo que entra en las bodegas", ha señalado.

A su vez, Casares ha comunicado que otra de las novedades de esta temporada de vendimia será la implementación de una estrategia en la lucha contra el fraude en la utilización de la marca Ribeiro. "No vamos a permitir que se use la marca Ribeiro de una manera fraudulenta", ha advertido el presidente del consejo regulador.

"Tengo muy claro que, como presidente del consejo regulador, mi función es garantizar que el vino del Ribeiro es del Ribeiro. Si hubiera algún tipo de incidencia probada o de sospecha fundada, el presidente del consejo regulador será el primero en plantarse en el juzgado de guardia. El Ribeiro es Ribeiro y se establecen todos los controles oportunos para ello", ha sentenciado Casares.

MAYOR CONTROL EN VALDEORRAS

Mientras, el técnico del consejo regulador de la denominación de origen Valdeorras Santiago Pérez ha puesto en valor el cambio en el control de la uva foránea que se realiza actualmente en el ámbito de la DO, a diferencia de años anteriores.

"Antes, estábamos presentes en todas las pesadas de cada bodega; cada viticultor tenía una tarjeta identificativa con una serie de parcelas. Era tan fácil como estar presentes en el momento de las pesadas y comprobar los datos con los viñedos. Ahora, se exigen más pasos: transacción, encuesta al viticultor o una auditoría de viñedo en el que comprobamos las coincidencias o las compras", ha informado.

Así, ha destacado que hay viticultores que se sorprenden de la cantidad de supervisiones que se realizan por parte del consejo regulador, cuyas actuaciones también están auditadas. "Hay bodegas por las que pasamos más de 15 veces, hacemos un control mayor. Es muy complicado que haya uva foránea", ha asegurado.

NECESIDAD DE CONTROL EN GALICIA

El presidente del consejo regulador de la denominación de origen Ribeira Sacra, José Manuel Rodríguez, ha reseñado la necesidad de controlar la llegada de la uva foránea "coincidiendo con la vendimia, teniendo en cuenta que en Galicia hay costumbre de hacer vino en casa y que la Comunidad es deficitaria de uva".

De esta manera, ha asegurado que los propios consejos reguladores realizan esta función de una forma "más exhaustiva" que los cuerpos de seguridad, porque cuentan con datos de parcelas y viticultores, además de contratar a veedores para que comprueben el origen de la uva cada día en las bodegas.

"Los bodegueros tienen que demostrar de qué parcela entra la uva, la variedad y cuántos kilos de uva son; los técnicos se encargan de verificar esos datos. En Galicia, hay muchas toneladas de uva foránea debido a la costumbre de producir vino casero", ha reiterado.

Por su parte, el técnico del consejo regulador de la denominación de origen Monterrei Luis Miguel Gil ha defendido que el control de la uva foránea en su ámbito correspondiente se realiza de forma "habitual" a través de los técnicos de vendimia, "que supervisan si los viticultores que llevan la uva están inscritos dentro del registro del consejo regulador y si la uva procede de las viñas inscritas".

Con todo, ha destacado que el consejo regulador no hace auditorías en viñedos y no realiza un control "permanente" de todas las parcelas. "Nunca se han detectados uvas foráneas en las bodegas de la denominación de origen, por eso es importante la prevención antes de llegar a ese paso y, para ello, contamos con los técnicos en las bodegas", ha resumido.

MAYOR PRESENCIA DE CUERPOS DE SEGURIDAD

Responsables de los consejos reguladores de las cuatro denominaciones de origen de Ourense y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se han reunido en la Subdelegación del Gobierno este viernes para celebrar una comisión de coordinación para el control de la uva foránea en la provincia.

En la misma, han participado el subdelegado del Gobierno en Ourense, Emilio González Afonso; la delegada territorial de la Xunta en Ourense, Marisol Díaz Mouteira; el secretario general de la Subdelegación, Manuel Arias; el inspector jefe del Grupo de la Policía Autonómica, Breogán Rivo; el comisario jefe del Cuerpo Nacional de Policía, Juan Carlos Blázquez; el comandante jefe de la Jefatura Funcional de Operación, Policía Judicial e Información de la Guardia Civil, José Fermín; y el jefe del Seprona, Pablo Medela.

Asimismo, han asistido en representación de los consejos reguladores de las diferentes denominaciones de origen el presidente del consejo regulador de la DO Ribeiro, Juan Manuel Casares; Marta Villén, integrante del consejo regulador de la DO Ribeira Sacra; la secretaria del consejo regulador de la DO Monterrei, Natalia González; y el vicepresidente del consejo regulador de la DO Valdeorras, Marcos Prada.

Según han confirmado fuentes de la Subdelegación del Gobierno por medio de un comunicado, a través de este encuentro, se ha decidido un aumento de la presencia física de los cuerpos y fuerzas de seguridad en el ámbito de las cuatro denominaciones de origen con el objetivo de reforzar el control de la uva foránea.

Asimismo, se establecerá un protocolo que dará lugar a una canal de comunicación "ágil, fluido y directo" entre todos los participantes de la reunión señalada para que los controles en cuestión sean "más eficaces".