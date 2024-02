Echa a andar el grupo de alertas ante enfermedades del sector primario tras la muerte de casi 400 vacas por EHE

Habrá una aplicación informática en la que los ganaderos podrán dar avisos



El grupo de alertas tempranas creado por el Consello Agrario para anticiparse a enfermedades emergentes en el sector primario --tales como plagas, la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) o la lengua azul-- ha celebrado su primera reunión este jueves en Santiago.

En declaraciones a los medios antes de este encuentro, el conselleiro do Medio Rural, José González, ha señalado que se pone en marcha este grupo por "la necesidad" de anticiparse a nuevas plagas o enfermedades "que tienen que ver, sin duda, con el cambio climático, también con la globalización".

Según los datos actualizados que traslada la Consellería do Medio Rural a Europa Press, Galicia lleva registradas hasta la fecha un total de 390 vacas muertas por la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE), si bien durante esta época de invierno no aumenta la incidencia al no circular el mosquito vector.

Sobre esta enfermedad, el conselleiro ve con "preocupación" que el Ministerio de Agricultura "se dedica a recopilar datos, pero no acaba de actuar". Urge al Gobierno central a "avanzar en la vacunación" y reclama un informe "sobre qué capacidad tiene la comunidad" en relación con la EHE. "Si tenemos esa posibilidad de movernos directamente, pues eso vamos a hacer", sostiene.

Este grupo de alerta temprana está integrado, entre otros, por miembros de universidades, colegios profesionales, técnicos de la Consellería y representantes agrarios.

Asimismo, González informa de que se pondrá en marcha una aplicación informática para que los agricultores y ganaderos puedan dar aviso de problemáticas como la aparición de mosquitos que portan la EHE, unido a los mecanismos de control con los que ya se cuenta.