Estabilizado un incendio forestal en A Laracha (A Coruña) que afecta a 20 hectáreas

Archivo - Bomberos trabajan en las tareas de extinción del incendio forestal en Cervo, a 5 de noviembre de 2025, en Cervo, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha dado por estabilizado un incendio forestal que afecta al ayuntamiento coruñés de A Laracha, concretamente a la parroquia de Caión.

Según ha informado, el fuego, que comenzó a las 16.07 horas de este jueves, quedó estabilizado a las 20.32 horas y, según las últimas estimaciones provisionales, afecta a 20 hectáreas.

De esta forma, para hacer frente a las llamas movilizaron, por el momento, cinco agentes, nueve brigadas, seis motobombas, una pala y tres helicópteros.

El departamento autonómico ha recordado a los ciudadanos que tienen a su disposición el número de teléfono gratuitos 085, al que deben llamar en caso de detectar algún incendio forestal, así como un teléfono anónimo y gratis para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria: 900 815 085.