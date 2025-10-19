Estabilizado un incendio forestal en la localidad lucense de Pantón que afecta a unas 40 hectáreas

Europa Press Galicia
Publicado: domingo, 19 octubre 2025 11:06

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La Consellería do Medio Rural ha informado de que está estabilizado un incendio forestal registrado en el ayuntamiento lucense de Pantón, parroquia de Cangas, que afecta a unas 40 hectáreas.

   El departamento autonómico ha detallado que el fuego se inició a las 01.46 horas de este domingo y quedó estabilizado a las 07.30 horas. Para su extinción se movilizaron cinco agentes, siete brigadas, cinco motobombas y una pala.

   Con todo, la Consellería ha recordado que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que deben llamar en caso de detectar algún incendio forestal.

Contador