Estabilizado el incendio de Muíños (Ourense), que afecta al Parque Natural de Baixa Limia-Serra do Xurés

Varias personas observan el fuego, a 17 de agosto de 2025, en Quiroga, Lugo
Varias personas observan el fuego, a 17 de agosto de 2025, en Quiroga, Lugo - Carlos Castro - Europa Press
Europa Press Galicia
Publicado: viernes, 22 agosto 2025 14:26
@epgalicia

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

   El incendio forestal originado en el ayuntamiento ourensano de Muíños, que afecta al Parque Natural de Baixa Limia-Serra do Xurés, se ha dado por estabilizado.

   Según ha informado la Consellería de Medio Rural, el fuego se originó en la parroquia de Requiás y ya esta mañana se había dado por controlado.

   Ahora se avanza un paso más hacia su extinción, en la que trabajan dos agentse, seis brigadas y cuatro motobombas. Afecta a unas 1,5 hectáreas.

Contador