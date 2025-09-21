Estabilizado el incendio en la Serra do Xurés: Galicia solo mantiene activo el fuego de Pantón (Lugo)

Un coche circula al lado del terreno calcinado, a 20 de septiembre de 2025, en A Barca, Sober, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado esta madrugada en Lobios, en la parroquia de Caldo, ha quedado estabilizado en la tarde del domingo. De esta forma, Galicia únicamente mantiene activo el fuego de Pantón, que calcina alrededor de 2.000 hectáreas desde la tarde del jueves.

Así lo ha trasladado la Consellería do Medio Rural, que únicamente informa de aquellos con una superficie superior a las 20 hectáreas, salvo por fuegos de menor dimensión que afecten a un espacio natural protegido o sean una amenaza para viviendas.

Este es el caso del incendio en Lobios, que calcina alrededor de 3,5 hectáreas y afecta al Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés. Tras iniciarse a las 05.09 de este domingo, los medios de extinción han logrado estabilizarlo a lo largo de la jornada.

En la provincia de Lugo, continúa activo el de Pantón, en la parroquia de Pombeiro, que mantiene activa la situación 2 de manera preventiva por proximidad a viviendas y calcina 2.000 hectáreas, parte de ellas en el ayuntamiento limítrofe de Sober. Allí saltó en la noche del viernes tras cruzar el río Cabe.

En cuanto al incendio de A Fonsagrada, en la parroquia de O Torbo, se encuentra estabilizado desde las 12.10 horas de este domingo y, según las últimas estimaciones, afecta a una superficie de 30 hectáreas.

En el municipio lucense de Barreiros sigue controlado, desde el martes, el incendio declarado en la parroquia de San Xusto de Cabarcos que afecta a una superficie de 140 hectáreas de monte arbolado.