Evacúan a 40 jóvenes de un campamento de A Pobra do Brollón de manera preventiva ante el fuego

Un miembro de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) realiza labores de extinción en las inmediaciones de un incendio, a 15 de julio de 2022, en Samos, Lugo, Galicia (España). La Consellería do Medio Rural ha decretado la alerta por proxi - Carlos Castro - Europa Press

LUGO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio registrado en A Pobra do Brollón (Lugo), en la parroquia de Saa, ha obligado a evacuar de manera preventiva a un grupo de 40 jóvenes de un campamento en la aldea de O Busto.

Según ha informado el conselleiro de Medio Rural, José González, "no hay peligro ninguno" para estos jóvenes y manda un mensaje de tranquilidad para sus familias.

Al respecto, el alcalde A Pobra do Brollón, José Luís Maceda, explica que se trasladado a este grupo de 'scouts' procedente de Santiago a un pabellón en el que pasarán la noche.

"Es un día triste para A Pobra", ha afirmado el regidor. Lamenta el impacto medioambiental de este incendio, así como las pérdidas económicas al quemar masas forestales. No obstante, valora que no haya daños materiales ni que no haya ardido "ningún núcleo de población". Agradece el trabajo de los equipos de extinción y espera que se pueda recuperar "cierta normalidad".

Según la última estimación provisional de Medio Rural, en A Pobra do Brollón han ardido 65 hectáreas. El fuego empezó a las 20,37 horas del pasado jueves. Trabajan en su control 2 técnicos, 2 agentes, 9 brigadas, 6 motobombas, 1 pala y un helicóptero.

El fuego obligó a activar la Situación 2 en Busto por la proximidad a núcleos habitados, si bien el conselleiro ha explicado que no se corre peligro y hay una mejoría.