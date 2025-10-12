Extinguido el incendio forestal en Fisterra (A Coruña), que calcinó más de 24 hectáreas de monte raso

Varios bomberos forestales tratan de extinguir el fuego en Lornís, a 18 de septiembre de 2025, en Pantón, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal en el ayuntamiento coruñés de Fisterra, parroquia de San Martiño de Duio, que afectó a 24,53 hectáreas de monte raso, ha quedado extinguido a las 19.11 horas de este domingo,

El incendio había comenzado a las 18.46 horas del sábado y se había logrado controlar a las 10.31 horas de este domingo, según ha informado la Consellería de Medio Rural.

Para su extinción se movilizaron 10 agentes, 13 brigadas y 12 motobombas, según los último datos difundidos por el departamento autonómico responsable en material forestal.

Por su parte, sigue activo el incendio forestal en la parroquia de Carboentes, en el municipio pontevedrés de Rodeiro, que calcina más de 20 hectáreas. Este fuego se inició a las 14.26 horas del domingo.