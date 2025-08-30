Extinguidos los incendios forestales de A Pobra do Brollón, Maceda, Montederramo, A Mezquita y Avión

Avance del fuego, a 26 de agosto de 2025, en Cañones del Sil, Lugo, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press

Seguen controlados los de Oímbra y Xinzo de Limia, Larouco y Chandrexa de Queixa

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los incendios forestales de A Pobra do Brollón, Maceda, Montederramo, A Mezquita y Avión, que calcinaron más de 15.320 hectáreas, han quedado extinguidos en la tarde de este sábado.

Así lo ha informado la Consellería do Medio Rural en su última actualización sobre incendios en Galicia, con datos recabados hasta las 20.45 horas de fuegos de más de 20 hectáreas.

En cifras, el incendio de A Pobra do Brollón, en la parroquia de Abrence, calcinó 1.107, 24 hectáreas de las cuales 1.057,24 son de monte arbolado y el resto de monte raso.

El fuego de Mecda, en las parroquias de Santiso y Castro de Escuadro, afectó a 3.665 hectáreas -- un total de 3.250 son de monte raso y 415 de arbolado, parte de ellas en el municipio de Vilar de Barrio--.

El incendio forestal de Montederramo, en la parroquia de Paredes, calcinó 209,02 hectáreas -- 157,72 de ellas son de monte raso-- y el de Avión, en la parroquia de Nieva quemó 340,37 hectáreas --de las cuales 272,37 son de monte raso--.

En cuanto al fuego de A Mezquita, parroquia de A Esculqueira, que calcinó terreno en ocho localidades de la provincia y se extendió hasta Lugo por Quiroga, afectó a un total de 10.004 hectáreas --de las cuales 5.636 son de monte raso y 4.368 de monte arbolado--.

Asimismo, siguen controlados los indencios de Oímbra y Xinzo de Limia, en las parroquias de A Granxa y Gudín, (17.000 hectáreas; el de Larouco, parroquia de Seadur, (30.000 hectáreas); y el de Chandrexa de Queixa (19.000 hectáreas).