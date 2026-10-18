Extinguidos los incendios de Navia de Suarna (Lugo) y Forcarei (Pontevedra), cada uno de más de 30 hectáreas

Un bombero trabaja en el incendio, a 30 de septiembre de 2026, en Ourol, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press

LUGO / PONTEVEDRA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los incendios forestales declarados en Navia de Suarna (Lugo) y Forcarei (Pontevedra) esta semana están extinguidos desde las últimas horas del sábado. Finalmente, el primero calcinó una superficie de 30,99 hectáreas y el segundo arrasó otras 34; en su mayoría, de monte raso.

El fuego de Navia de Suarna se originó a las 19.23 horas del miércoles en la parroquia de Cabanela. Los efectivos desplazados lograron apagarlo tres días después, a las 20.06 horas del sábado, según la información de la Consellería do Medio Rural.

Del total de la superficie calcinada, 30,5 hectáreas se corresponden con monte raso y 0,49 con monte arbolado. Para su extinción se movilizaron en total a cuatro técnicos, 19 agentes, 35 brigadas, 28 motobombas, dos palas, tres aviones y cuatro helicópteros.

INCENDIO EN FORCAREI

El segundo de estos incendios se declaró en Forcarei (Pontevedra) a altas horas de la madrugada del sábado, a las 05.58 horas, en la parroquia de San Miguel de Presqueiras. En este caso, pudo ser extinguido el mismo día, a las 22.44 horas.

Afectó a una superficie de 34 hectáreas, de las cuales 33 son monte raso y una de arbolado, según Medio Rural. El dispositivo movilizado estuvo conformado en total por un técnico, ocho agentes, 14 brigadas, 10 motobombas, dos palas, un avión y tres helicópteros.