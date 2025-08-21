El FIC Vía XIV de Verín (Ourense) aplaza su décima edición por la situación a causa de los incendios forestales

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La directiva del FIC Vía XIV de Verín anunció que la décima edición del festival se pospone por las consecuencias de la oleada de incendios forestales que sufre Galicia y, especialmente, la provincia de Ourense.

"Esta no es una decisión que tomamos desde la urgencia, sino desde la comprensión y responsabilidad con la situación actual", ha detallado la dirección de la cita en un comunicado.

De esta forma, el festival que iba a celebrarse entre el 28 de agosto y el 6 de septiembre, se pospone para una fecha que todavía no está determinada.

A nivel personal, recoge el comunicado, parte del equipo pasó días enteros pendiente de las llamas; a nivel logístico, las instalaciones del festival están ocupadas con recursos para las personas y territorios afectados por los incendios; en cuanto a la seguridad, aunque la situación mejoró en los últimos días, saben que puede revertir; y, a nivel humano, consideran que no es el momento más adecuado para realizar eventos de este tipo en el entorno.

Asimismo, el equipo del festival mandó un mensaje de apoyo a todos los vecinos y cuerpos y fuerzas de seguridad que luchan y padecen las consecuencias de los incendios.