Fruga alerta de que los productores de vacuno pierden hasta dos euros por cada kilo de carne

LUGO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Rural Galega (Fruga) ha alertado de que los productores de vacuno de carne, son 8.500 granjas en Galicia, pueden llegar a perder hasta dos euros por kilo.

El coordinador en Lugo de Fruga, Elías Somoza, ha expuesto que, con datos de la Xunta, cuesta producir un kilo de carne "entre 6,20 y 6,50 euros", sin embargo, al ganadero se le abona "entre 4,50 y 5 euros por kilo".

Y eso pese a un acuerdo que suscribían las organizaciones agrarias con la Consellería de Medio Rural para no producir a pérdidas, que finalmente no rubricó Fruga, según expone. Lamenta que no se "garanticen unos precios que cubran los costes de producción en el sector de la carne".

Apunta que el 60% de las explotaciones de carne se emplazan en la provincia de Lugo. "Lo que vemos a día de hoy es que vuelve a haber una serie de operadores y mataderos que intentan firmar contratos por debajo de los costes de producción", censura.

"Los costes los fijó la consellería de Medio Rural en un estudio que presentaron no hace mucho tiempo y donde se hablaba de costes de producción de 6,20 a 6,50 euros por kilo canal. Ahora se están ofreciendo contratos por debajo de esas cifras", se ha quejado.

El coordinador en Lugo de Fruga ha protestado por ese "acuerdo que tanto se encargó el conselleiro de Medio Rural (José González) de decir que era un acuerdo bueno y que contribuiría a valorizar el precio de la carne, pues no está sirviendo al objetivo que es no producir por debajo de los costes de producción".

Precisamente, estos días el Sindicato Labrego Galego incluso ha llegado a acusar a la Xunta de Galicia de ser "cómplice" de la venta a pérdidas en la producción cárnica.