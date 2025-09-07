El fuego de Carballeda de Valdeorras calcina 850 hectáreas y evoluciona favorablemente hacia su estabilización

Un helicóptero trabaja en las labores de extinción del incendio, a 7 de septiembre de 2025, en Casaio, Ourense, Galicia (España). El incendio de Carballeda de Valdeorras, declarado en la tarde del sábado, 6 de septiembre, en la parroquia de Casaio, avanza - Rosa Veiga - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha informado de que el incendio que permanece activo en el municipio ourensano de Carballeda de Valdeorras, concretamente en la parroquia de Casaio, calcina 850 hectáreas.

Con todo, el fuego, que permanece que comenzó a las 14.56 horas de este sábado, evoluciona de manera favorable hacia su estabilización.

Esta parroquia ya sufrió otro fuego en agosto, que arrasó 5.300 hectáreas --según las cifras de la Xunta-- en el entorno de las montañas de Trevinca. Sin embargo, en aquella ocasión se trataba de un incendio originado en Porto, en la comarca de Sanabria (Zamora), que traspasó la frontera con Ourense.

Esta vez, no procede de la provincia fronteriza, tal y como trasladan fuentes de Medio Rural, sino que se ha originado en la localidad ourensana.