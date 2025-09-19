El fuego de Pantón (Lugo) salta el río Cabe y pasa al ayuntamiento de Sober: "Se extendió de forma explosiva"

Varios bomberos forestales tratan de extinguir el fuego en Lornís, a 18 de septiembre de 2025, en Pantón, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha detallado que el incendio forestal que está activo en el municipio lucense de Pantón "recobró fuerza" y "de forma explosiva" comenzó a extenderse. De tal forma que el fuego saltó el río Cabe y pasó al ayuntamiento de Sober.

Así lo ha hecho en declaraciones a los medios este viernes desde Pantón, donde ha detallado que, en el mediodía de esta jornada, las llamas "recobraron fuerza".

La conselleira ha detallado que el lugar trabajan los medios terrestres para hacer frente a las llamas y ha apuntado que esta noche será "bastante complicada".

El fuego, que ya calcina 700 hectáreas, comenzó en la jornada del jueves a las 14.15 horas de este jueves, cerca de las vías del tren, en una zona de "muy difícil acceso". Por ello, los efectivos terrestres "no pudieron acceder" y tuvieron que trabajar los medios aéreos, que "lograron contener" el incendio.

"Esta mañana había mucho humo concentrado en la zona y los medios aéreos tuvieron muchas dificultades para empezar a trabajar", ha detallado la conselleira.

Con todo, la situación empeoró en el mediodía de este viernes cuando las llamas "recobraron fuerza" y de forma "explosiva" comenzó a extenderse: saltó el río Cabe y pasó al ayuntamiento de Sober.

Actualmente, ha continuado la titular de Medio Rural, hay evacuados varios núcleos de población de los ayuntamientos de Pantón y de Sober.