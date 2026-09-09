Galicia expresa su rechazo a los criterios de reparto de las ayudas estatales para la compra de fertilizantes

SANTIAGO DE COMPOSTELA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director xeral da PAC de la Consellería de Medio Rural, Juan José Cerviño, ha trasladado este miércoles el rechazo de Galicia a los criterios de reparto establecidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de las ayudas para la compra de fertilizantes.

Ha sido durante su participación en la Comisión sectorial de Agricultura cuando Cerviño ha denunciado que los agricultores y ganaderos gallegos "han resultado perjudicados por la distribución de estas aportaciones", ya que "se emplearon únicamente criterios relativos a la Superficie Agraria Útil", sin tener en cuenta el tipo de cultivo.

Así, ha precisado que no tiene las mismas necesidades de fertilización el maíz -cultivo mayoritario en Galicia- que el centeno, la avea o la alfalfa, por poner algunos ejemplos.

En esta línea, el director xeral ha advertido de que las comunidades del norte de España, entre ellas Galicia, que plantan sobre todo maíz, pero que tienen menos superficie cultivada en relación con los latifundios del centro y del sur, "salen peor paradas en el reparto", algo que ha considerado "injusto" y por lo que ha pedido explicaciones al Ministerio.

Asimismo, Cerviño ha criticado que, dentro de la superficie subvencionada, se pagara más al regadío que al secano, algo en lo que Galicia también salió perjudicada, toda vez que la mayor parte de los terrenos en Galicia corresponden a este segundo tipo de cultivo.