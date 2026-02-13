El Gobierno se abre a flexibilizar la PAC, revisar el IRPF de 2026 y garantizar contingentes de temporeros

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación Luis Planas interviene tras la reunión con los afectados por las graves lluvias. A 13 de febrero de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha confirmado este viernes que el Gobierno está abierto a abordar la flexibilización de la PAC, "repasar" los módulos del IRPF de 2026 y el número de peonadas y "trabajar" para que estén garantizados los contingentes de trabajadores de terceros países que son "necesarios" para las tareas del campo.

Así lo ha señalado Planas en la rueda de prensa ofrecida en Sevilla tras la reunión mantenida con el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, y las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimemtarias. En su intervención, el ministro ha señalado que, aunque aún no se pueden dar cifras concretas de los daños --que están siendo todavía evaluados-- las medidas que se ofrecerán al sector irán en relación con el seguro agrario, la flexibilización de la PAC, ayudas directas y créditos y avalas.

En el caso de los seguros agrarios, Luis Planas ha reconocido que ha dado "instrucciones" a Agroseguro para que "a la mayor celeridad posible, envíen los peritos que puedan evaluar los daños y, por tanto, pagar las correspondientes indemnizaciones". "Más allá de ello, estamos reflexionando en torno también, dado la excepcionalidad de la situación, sobre los márgenes de aplicación en relación con las franquicias".

En cuanto a las ayudas europeas, ha confirmado que se ha dado la prenotificación de que se solicitarán a la Comisión. Igualmente, se ha mostrado abierto a la flexibilización de la PAC y, en este sentido, ha anunciado la convocatoria la semana que viene de una reunión con todas las comunidades para abordar este aspecto. Asimismo, ha asegurado que las administraciones --entre las que ha incluido a los ayuntamientos y diputaciones-- se han comprometido a que no haya "solapamientos".

Aunque aún es pronto para tener una estimación "completa", dado que el estado de muchas zonas impide el acceso a las explotaciones y que, además, continúan las lluvias, el ministro ha indicado que las producciones más afectadas son frutos rojos, cítricos, hortalizas, herbáceos y olivar.

El Ministerio trabaja en la elaboración de un plan de respuesta que incluirá medidas para compensar daños a agricultores y ganaderos, y reparar infraestructuras como caminos y redes de riego e instalaciones de las explotaciones agrarias. El ministro ha asegurado que el objetivo principal es que las ayudas sean "eficaces y rápidas", y ha recordado la experiencia que ya tiene el ministerio en la gestión de respuestas a la dana y a los incendios forestales del pasado verano.

Antes de la reunión, el ministro ha visitado explotaciones dañadas en Villaverde del Río (Sevilla) y ha conversado con agricultores, que le han transmitido sus preocupaciones ante la situación generada por el tren de borrascas. Este sábado tiene previsto visitar los municipios cordobeses de Palma de Río y Posadas, donde las crecidas del Guadalquivir han producido inundaciones en explotaciones agrarias principalmente de cítricos.

Por su parte, el consejero de Agricultura de Andalucía ha asegurado que el Gobierno andaluz irá "al máximo de la flexibilización de la PAC" que esté en el marco de sus competencias y ha cifrado en 900 los técnicos de las oficinales comarcales agrarias que están trabajando en la evaluación de daños.

Desde Asaja, han agradecido la colaboración entre administraciones, que ha confiado en que sea "intensa y duradera" para salir de la situación que ha calificado de "catastrófica".

Desde COAG Andalucía han pedido paquetes de ayudas a dos velocidades. Uno primero con ayudas directas para a atender a los que "se han quedado sin nada de un día para otro" y un segundo paquete con ayudas "muy potentes" para "recuperar el potencial" del sector. "No queremos chapuzas, pero sí ayudas rápidas". UPA Andalucía y Cooperativas agroalimentarias han agradecido también la colaboración institucional para que "todo salga adelante" en el menor tiempo posible.