El Gobierno destina más de medio millón a tres proyectos de innovación en el sector agroalimentario gallego

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. - Fernando Sánchez - Europa Press

Las beneficiarias en el marco de la segunda convocatoria del Perte Agro son Agrosoneira, Congalsa y Granxa Campomayor

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Industria y Turismo ha aprobado, en resolución provisional, 41 nuevas ayudas de la segunda convocatoria del Plan Estratégico de Recuperación y Transformación Económica (Perte) Agroalimentario, por valor de 13,3 millones de euros en subvenciones.

Las actuaciones se desarrollarán en 10 comunidades autónomas y beneficiarán a 36 empresas diferentes, según ha informado este jueves el Departamento dirigido por Jordi Hereu.

En el caso gallego, el Gobierno destina 574.060,63 euros a tres proyectos de innovación en el sector agroalimentario. Beneficiaria será Agrosoneira, en Vimianzo (A Coruña), con 166.964,20 euros para el impulso de mejoras tecnológicas en la fábrica de piensos compuestos.

Congalsa, en A Pobra do Caramiñal (A Coruña) recibirá 211.990,43 euros para un nuevo modelo de gestión y procesado de datos en tiempo real (Convision). Asimismo, la Granxa Campomayor (en Palas de Rei, Lugo) recibirá 195.106 euros para un proyecto de obtención de clara de huevo didrolizada en polvo para uso alimentario.

Asimismo, entre las empresas adjudicatarias destacan Anitin Panes Especiales (Valencia), que obtiene cerca de 2,5 millones de euros; Industrias Cárnicas Lorente (Cuenca), con más de un millón de euros; y Sánchez Romero Carvajal (Huelva), también con más de un millón de euros.

Además, Carnes Frescas Hermanos Molina (Murcia), con 885.000 euros, y Almendras Llopis (Alicante), con casi 630.000 euros, también figuran entre las beneficiarias.

El objetivo de este Perte, según Industria, "es fortalecer la competitividad y resiliencia del sector agroalimentario en España, favoreciendo el empleo de calidad y el arraigo territorial de las empresas, pensando, especialmente en las PYMEs".

La primera convocatoria del Perte Agro adjudicó 182 millones de euros a 286 proyectos primarios de 224 empresas.

El pasado mes de agosto, el Ministerio de Industria y Turismo también aprobó la adjudicación provisional de otros 30 nuevos proyectos del Perte Agroalimentario, por valor de 14,5 millones de euros, correspondientes a la segunda convocatoria.