El Gobierno transfiere 27,6 millones a Agricultura para financiar las ayudas al sector agrario por los incendios

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes una transferencia de crédito por importe de 27,63 millones de euros al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para financiar las medidas que se establecen el Real Decreto 939/2025, que regulan la concesión directa de ayudas para compensar los daños producidos sobre la actividad agraria por los grandes incendios de este verano.

En concreto, en los meses estivales se han producido más de un centenar de incendios forestales en situación operativa 1 ó 2, que, desde el comienzo de la campaña de incendios el pasado 1 de junio, han arrasado más de 350.000 hectáreas de superficie, lo que supone un importante incremento con respecto del año precedente y ha generado un ostensible desastre paisajístico, productivo, ambiental, y social en amplias zonas de España.

De esta forma, el Real Decreto 939/2025, de 21 de octubre, se estable que la financiación de las ayudas se realizará con cargo a las partidas que con tal fin se creen tanto en el presupuesto de Agricultura como en el de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa), y ascenderán a un importe total máximo de 30 millones de euros.

En este expediente, el importe destinado a financiar ayudas por daños en la actividad agraria por incendios asciende a 20,63 millones de euros. Asimismo, el importe previsto para el incremento de la subvención al seguro agrario combinado asciende a siete millones de euros.