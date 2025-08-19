Un grupo de mossos se desplaza hasta Galicia para colaborar en la zona arrasada por los incendios

TARRAGONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -
Un grupo de Mossos d'Esquadra, mediante la asociación de policías Copland y el sindicato policial Uspac, se desplaza hasta Galicia este martes para colaborar en la zona arrasada por los incendios.
Así lo ha anunciado el portavoz del sindicato Uspac, Albert Palacio, que ha explicado que tomaron esta decisión después de que varios policías locales gallegos a los que conocieron ayudando en la zona cero de la DANA, en la Comunitat Valenciana, les pidieran ayuda.
El grupo, formado por cuatro mossos y un ertzaintza, que se ha unido mediante el sindicato Euspel, ha salido desde Tarragona este martes por la mañana y porta grupos electrógenos, motobombas, herramientas, cientos de metros de manguera y cableado para abastecer de electricidad a las pedanías que se hayan quedado sin luz a causa del fuego, explica Palacio a Europa Press.
El objetivo es llegar a Vilar de Barrio (Ourense), donde se coordinarán con otro grupo de 10 policías locales de diferentes poblaciones de Galicia a los que ya conocen tras trabajar "codo a codo" en la Comunitat Valenciana y donde se pondrán a disposición de Protección Civil.
"En principio estarán 3 o 4 días, pero en Valencia dijimos lo mismo y estuvimos 15 días y todavía seguimos bajando", manifiesta Palacio, que espera que desde Copland y Uspac puedan ayudar en todo lo posible.