Los importadores gallegos de productos ecológicos, al alza: son ya el doble que en 2020

Memoria anual Craega 2025 - CRAEGA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los operadores gallegos inscritos en el Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia como importadores mantienen una tendencia al alza en los últimos tres años y son ya un total de 34, el doble que en 2020.

Así lo recoge la memoria del organismo correspondiente al año 2025, que da cuenta de un incremento en el número de importadores (pasan de 32 a 34) y en el dato de comercializadores (114), frente al ligero descenso de los productores (1.117) y de los elaboradores (242).

Aunque son los que tienen menor peso en el total de operadores, los importadores presentan una evolución alcista desde hace tres años. En 2019 y 2020 eran 17 y bajaron a 16 tras la pandemia (2021 y 2022), para subir a continuación a 24 en 2023, 32 en 2024 y 34 en 2025.

Por su parte, los productores de agricultura ecológica en Galicia bajaron en 2025 --en número de operadores-- hasta 1.117. En 2024 también se produjo un descenso (hasta 1.134), que fue el primero de la serie histórica, desde 2003.

Por entonces, hace más de una década, según las estadísticas del Consello Regulador, los productores ecológicos en Galicia eran menos de 300 (un total de 282), y subieron de forma sostenida hasta superar los 500 en 2013 y los 996 registrados en 2021.

ECOLÓGICO E IMPORTACIÓN

El vocal del Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia Serxio Boade, del Sindicato Labrego Galego (SLG), opina que "hablar de ecológico e importación es hipocresía".

En todo caso, entiende que se dé este crecimiento en número de operadores, ya que "el nicho de mercado sigue aumentando y hay que cubrirlo".

ENDURECIMIENTO

En este contexto, la comisión de agricultura y desarrollo rural del Parlamento Europeo ha respaldado una reforma de las normas comunitarias sobre productos ecológicos que endurece las condiciones para que las importaciones de terceros países puedan utilizar el logotipo ecológico de la Unión Europea (UE), ampliando las exenciones de certificación para los pequeños productores.

Aprobado por 37 votos a favor, cuatro en contra y ocho abstenciones, el texto plantea exigir, además de la equivalencia con la normativa comunitaria, requisitos adicionales de producción y control para utilizar ese distintivo a productos importandos. También limita al 5% la presencia de ingredientes ecológicos de origen extracomunitario en los alimentos transformados elaborados en la UE que quieran llevar el sello europeo.

La revisión de la normativa llega después de que la Comisión Europea propusiera modificar estas reglas a raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) de octubre de 2024 sobre el uso de ese logotipo por productos procedentes de terceros países acogidos al actual sistema de reconocimiento de la UE.

La Eurocámara ha fijado así su posición para negociar la versión definitiva de la reforma con el Consejo (Gobiernos), con la previsión de que las nuevas reglas entren en vigor antes de que expire, el 31 de diciembre de este año, el régimen transitorio aplicable a las importaciones de este tipo de productos.

El texto también amplía el margen para que los pequeños operadores que venden productos ecológicos sin envasar directamente al consumidor puedan seguir exentos de la certificación obligatoria. En concreto, eleva el umbral de facturación anual de 20.000 a 25.000 euros y duplica el volumen máximo de ventas permitido, que pasa de 5.000 a 10.000 kilogramos al año.

"POCA SEGURIDAD"

Por su parte, el vocal del Consello Regulador por parte del SLG, Serxio Boade, cree que "hacer modificaciones tan asiduamente crea enorme incertidumbre en el sector, demuestra poca seguridad y poca unanimidad e incluso poca profesionalidad legislativa".

En cuanto a la ampliación de los límites, interpreta que esta modificación "sí aparenta beneficiar a los pequeños productores", pero avisa de que hay "muchos más obstáculos impuestos por otras administraciones".