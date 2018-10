Un incendio arrasa más de 20 hectáreas en las proximidades de la A-52 en Monterrei

Publicado 29/08/2018 19:41:30 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal activo quema esta tarde de miércoles más de 20 hectáreas en el municipio de Monterrei (Ourense), en un fuego en las proximidades de la autovía A-52.

Según informa la Consellería de Medio Rural a Europa Press, el fuego se inició a las 17,54 horas en la parroquia de Vilaza. Por el momento no ha sido necesario cortar la autovía, ya que el humo no avanza hacia la vía y no impide la visibilidad.

Actúan en la zona contra el fuego un total de 12 helicópteros, cuatro aviones, cinco motobombas, cuatro agentes, 14 brigadas, dos palas y un técnico.