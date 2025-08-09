El incendio de Chandrexa avanza hasta las 700 hectáreas y el de Monteseiro, en Fonsagrada, está estabilizado

Bomberos preparan el helicóptero para extinguir el incendio, a 2 de agosto de 2025, en Vilardevós, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El fuego de Chandrexa de Queixa (Ourense), activo en la parroquia de Requeixo desde las 15.51 horas de la tarde del viernes, continúa avanzando sin control y ya calcina 700 hectáreas, según las últimas estimaciones ofrecidas por la Consellería do Medio Rural. Por otra parte, el incendio que quema 120 hectáreas en la parroquia de Monteseiro, en Fonsagrada (Lugo), se ha estabilizado en la mañana del sábado.

Fuentes de la Xunta trasladan que, en principio, en el fuego de Chandrexa no existe ningún riesgo para viviendas próximas, ya que se trata de una zona de sierra.

Para su extinción se han movilizado, hasta el momento, ocho técnicos, 22 agentes, 32 brigadas, 18 motobombas, siete palas, dos unidades técnicas de apoyo, nueve helicópteros y ocho aviones.

Hasta ahora, el incendio forestal más grande del año había sido el de Vilardevós tras arrasar 587 hectáreas desde que se declaró el pasado fin de semana, 1 de agosto, hasta su extinción este viernes a las 12.24 horas.

Por otro lado, desde las 13.18 horas permanece activo en Begonte, parroquia de Baamonde, un incendio del que aún no hay estimación de su dimensión.

En las últimas horas, se han extinguido varios fuegos: en Vilalba (Lugo), parroquia de Lanzós, de 3 hectáreas; un conato en Pontevedra, parroquia de Verducido, de 0,13 hectáreas, y otro en Parada de Sil (Ourense), lugar de Leiravella, de 0,06 hectáreas. Además, en Sarreaus (Ourense) está controlado uno de 0,93 hectáreas.

ESTABILIZADO INCENDIO EN MONTESEIRO, FONSAGRADA

Además, desde las 12.45 horas del sábado está estabilizado el incendio forestal de la parroquia de Monteseiro, en el municipio lucense de Fonsagrada, que se inició a las 15.30 horas del martes y que, según las últimas estimaciones, afecta alrededor de 120 hectáreas. Han intervenido seis técnicos, 48 agentes, 65 brigadas, 69 motobombas, tres palas, siete helicópteros y ocho aviones.

En esta localidad, esta semana se produjo otro incendio, en la parroquia de Cereixido, originado el miércoles a las 13.07 horas y extinguido a las 19.20 del viernes. Tuvo una dimensión final de 30 hectáreas, 25 de arbolado y cinco restantes de monte raso.

Asimismo, están controlados los incendios de: Camariñas (A Coruña), parroquia de Xaviña (50 hectáreas); Ponteceso (A Coruña), y parroquia de Corme Aldea (60 hectáreas); Ponteceso (A Coruña), parroquia de Brantuas (200 hectáreas).