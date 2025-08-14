El incendio de Chandrexa, el segundo mayor de la historia de Galicia, alcanza las 11.000 hectáreas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los incendios sin control que arrasan Galicia, especialmente en la provincia de Ourense, ascienden ya hasta las 28.590 hectáreas calcinadas.

El fuego que afecta a Chandrexa de Queixa, donde se unieron en un único incendio los focos de Requeixo y Parafita, arrasa ya 11.000 hectáreas y es el segundo mayor de la historia de Galicia desde que hay registros, al superar el de Valdeorras (10.500 hectáreas) de la ola de 2022, en el que se produjo el de más magnitud: el de O Courel (Lugo), con 11.800 hectáreas.

A esta ola de incendios, que avanza sin control y mantiene a la provincia de Ourense en situación 2, que calcina 28.590 hectáreas hay que sumar 3.000 hectáreas más ardidas previamente en verano en la comunidad, según los datos de la Consellería do Medio Rural --que solo comunica fuegos de más de 20 hectáreas--. No obstante, brigadistas apuntan que el sistema satelital Copernicus arroja una superficie mayor quemada en Galicia.

Otro de los incendios con más superficie quemada de los activos actualmente es el de A Mezquita, en la parroquia de A Esculquiera, que arrasa 8.000 hectáreas.

Le sigue el incendio de Oímbra, en la parroquia de A Granxa, que calcina 6.000 hectáreas y la Guardia Civil detuvo a un hombre, vecino de A Gudiña (Ourense), como presunto responsable de este fuego en el que resultaron heridos tres brigadistas que permanecen ingresados.

En Maceda los fuegos de las parroquias Santiso y Castro de Escuadro se unieron en único foco que calcina ya las 2.500 hectáreas. Por su parte, el incendio de Vilardevós, en la parroquia de Vilar de Cervos afecta a 250 hectáreas, en la parrquia de Moialde a más de 40 hectáreas, y en las de Fumaces y a Trepa a 20 hectáreas.

Asimismo, en Vilariño de Conso, en la parroquia de Mormentelos, el fuego calcina más de 180 hectáreas y en Larouco, en la parroquia de Seadur, ya hay 600 hectáreas quemadas.

Por su parte, la Consellería do Medio Rural da por estabilizados los fuegos de Ourense, en la parroquia de Seixalbo (100 hectáreas); en Montederramo, en la parroquia de Paredes (120 hectáreas); y en Dozón, en la parroquia de O Castro (400 hectáreas).

Permanecen controlados los fuegos de Samos (Lugo), parroquia de Santalla (200 hectáreas); en A Fonsagrada, parroquia de Monteseiro (150 hectáreas); en Verín, parroquia de Mourazos (9 hectáreas); y en A Estrada, parroquia de Souto (20 hectáreas).