Licitada a compra e instalación das cámaras de vixilancia contra incendios

Publicado 20/02/2018 18:23:22 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

O operador público Retegal publicou a licitación para adquisición e instalación das cámaras que integrarán a rede de vixilancia dos espazos forestais.

Está previsto que en maio deste ano estea operativa unha primeira fase do sistema, segundo lembra a Xunta a través dun comunicado, no que asegura que "permitirá monitorizar o 48% do territorio, incluíndo terreos das 73 parroquias de alta actividade incendiaria".

A nova rede despregarase aproveitando as infraestruturas de Retegal. Nesta primeira fase, instalaranse cámaras en 34 centros de telecomunicacións do operador público, que facilitarán cobertura visual de 1,4 millóns de hectáreas, case a metade do territorio galego, segundo os datos que achega a Xunta.

Os obxectivos son a vixilancia remota e servir de apoio na extinción de incendios. A posta en marcha e o mantemento de toda a rede conta cun investimento de case 2,03 millóns até 2022.

BEARIZ (OURENSE)

Por outra banda, a conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, recibiu este martes en San Caetano ao alcalde de Beariz (Ourense), Manuel Prado, para atender as súas demandas.

En concreto, segundo informa a consellería nunha nota de prensa, avanzaron na posibilidade de colaborar na adquisición dun tractor con rozadora para a limpeza das fajas de xestión de biomasa.