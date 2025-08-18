Máquinas pesadas trabajan en cortafuegos en O Invernadeiro ante el avance del incendio de Chandrexa

Vista del incendio de Chandrexa y Vilariño de Conso sobre el Parque Natural do Invernadeiro, a 18 de agosto de 2025. - COPERNICUS

Palas retroexcavadoras ayudarán a mejorar el acceso y operatividad a un punto "muy estrátegido" en O Courel

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 (EUROPA PRESS)

Máquinas pesadas trabajan en mejorar los cortafuegos perimetrales en el Parque Natural do Invernadeiro, situado en Vilariño de Conso, que está amenazado por el gran incendio que arrasa 17.500 hectáreas entre este municipio y Chandrexa de Queixa. Además, palas retroexcavadoras ayudarán a garantizar el acceso y operatividad de un punto "muy estratégico" en O Courel.

En este sentido, la Xunta informa de que está reforzando el sistema de protección y salvaguardia de los espacios naturales protegidos afectados por los incendios forestales.

Para ello, en el Parque Natural do Invernadeiro, se han declarado obras de emergencia para la utilización de máquinas pesadas para mejorar los cortafuegos perimetrales. Pese a que la Consellería do Medio Rural --preguntada por ello-- no ha podido confirmar si el incendio ya ha afectado al espacio natural, la imagen del satélite europeo Copernicus muestra ya calcina una parte de él.

Tanto en este parque como en la Serra da Enciña da Lastra se están desarrollando actuaciones de ataque manual a frentes de fuego para aumentar la salvaguarda ante los incendios.

En la provincia de Lugo se va a declarar la emergencia para los trabajos de palas retroexcavadoras para la mejora de una pista con el objetivo de garantizar el acceso y la operatividad de un punto de agua "muy estratégico" en O Courel y "de gran importancia para atajar los fuegos activos", detalla la Consellería do Medio Ambiente.

Además, todos los agentes medioambientales de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural están en situación de guardia y a la disposición de los servicios provinciales de Prevención de Incendios Forestales. En concreto, las actuaciones a desarrollar son la vigilancia de nuevos incendios, la supervisión de perímetros de fuegos controlados o labores de logística.

A mayores, de manera excepcional, aquellos agentes que tengan la formación y experiencia necesaria pueden integrarse de manera voluntaria en la extinción de incendios. En este caso, la Consellería de Medio Rural se encarga de dotarlos de los EPIs de seguridad y de las emisoras de trabajo con las frecuencias del operativo de extinción.