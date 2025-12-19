Medio Ambiente rechaza "ser alarmista" frente a la peste porcina, pero admite "amenaza" y pide "coordinación"

Jabalí. - FEDEXCAZA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha calificado la peste porcina como una "amenaza" a Galicia, aunque ha matizado que "no se trata de ser alarmistas, sino consecuentes". Asimismo, la titular del departamento autonómico ha incidido en que el Gobierno gallego está a la espera de una reunión con la Administración central.

"No se trata de ser alarmistas, sino consecuentes. Y lo venimos diciendo desde el año 2019, cuando el ministerio alertó y dijo que iba a hacer la coordinación, que no está hecha", ha criticado Vázquez durante una comparecencia este viernes, en la Praza de Abastos compostelana.

Además, la conselleira ha incidido en que Galicia fue la primera comunidad autónoma que "puso sobre la mesa las zonas de contención de jabalíes y de emergencia cinegética". No obstante, Vázquez ha recalcado que por ello hubo críticas al Gobierno autonómico.

En cualquier caso, ante la situación actual y un eventual avance de la peste porcina africana detectada en Cataluña, la titular de Medio Ambiente insiste en que "es cierto que hay una amenaza".

"Lo que aguardamos es que se dé toda la información en relación a lo que está ocurriendo en Cataluña, si en realidad fue un escape del laboratorio o ha podido ser cualquier otra cosa. Y aquí, entre todos, tomaremos todo tipo de medidas", ha asegurado.

En esta línea de demandar una coordinación, la conselleira ha enfatizado que esta se produce entre la Consellería de Medio Rural y Medio Ambiente, también con la Federación Galega de Porcino (Fegapor) y, "sobre todo", la ha pedido con los ministerios de Transición Ecológica y de Agricultura, un encuentro que está solicitado desde "hace dos semanas".

NO TIRAR COMIDA EN LOS MONTES

Así las cosas, la conselleira también ha insistido en que la Xunta pide a la población que "no tire ningún tipo de comida" durante los paseos por los montes.

Tras la reunión con Fegapor este jueves, la representante de Medio Ambiente también ha enfatizado que desde la federación han alertado de que los jabalíes están en las zonas urbanas y periurbanas y, por ello, ha instado a que las personas no se acerquen a los animales.

De todos modos, Vázquez también ha solicitado que los ayuntamientos hagan los desbroces necesarios en sus zonas para evitar la proliferación de los animales.