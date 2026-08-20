Medio Rural detecta un caso de lengua azul en una explotación bovina de Chantada (Lugo), cuarto foco de 2026

Archivo - Vacas de una ganadería de lácteo en Sabadelle, a 7 de agosto de 2023, en Chantada, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

LUGO, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha detectado a un animal bovino infectado por el serotipo 3 de la lengua azul en una explotación bovina de Chantada (Lugo), que supone el primero de este serotipo en la provincia y el cuarto foco de esta enfermedad confirmado en Galicia en 2026, según ha informado este jueves.

El caso fue localizado por vigilancia pasiva de su titular y, a su vez, la Xunta lo ha comunicado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria. La infección fue confirmada por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid).

Este foco tiene que notificarse oficialmente al MAPA al ser el primer caso detectado del serotipo 3 en la provincia. Se trata del cuarto foco de lengua azul notificado este año en Galicia, que se suma a los detectados en julio en Lugo (del serotipo 8) y A Coruña (de ambos serotipos). Además, según Medio Rural, estos fueron los primeros de 2026 en Galicia desde la finalización del periodo invernal libre de circulación del vector transmisor.

Concretamente, la propietaria de la explotación bovina comunicó a los servicios veterinarios oficiales la sospecha de enfermedad en el marco del programa de vigilancia de la presencia de la lengua azul que desarrolla anualmente la Xunta. Tras los análisis efectuados, se confirmó en laboratorio la circulación del serotipo 3.

Medio Rural ha recordado que los serotipos presentes de esta dolencia durante el 2025 fueron también el 3 y el 8, que afectaron a las cuatro provincias gallegas. El 4 no fue detectado en Galicia ni en 2025 ni hasta la fecha en 2026, "fruto de las campañas de vacunación obligatorias llevadas a cabo en los años precedentes", ha remarcado el departamento autonómico.

MEDIO RURAL RECOMIENDA LA VACUNACIÓN

Además, pese a que desde 2025 en España ya no existe un programa de vacunación obligatoria frente esta dolencia, el Gobierno gallego continúa recomendando la vacunación voluntaria de bovinos y ovinos como medida de protección y de contención del avance de la enfermedad.

Las vacunas frente a estos serotipos pueden adquirirse en los canales comerciales habituales de suministro de medicamentos veterinarios con la prescripción correspondiente. Además, por parte de la Consellería continúa la distribución gratuita de dosis vacunales frente al serotipo 4 para el ganado bovino y ovino y frente los 3 y 8 para el ganado ovino, "especie que suele presentar una sintomatología clínica más acusada".

Asimismo, Medio Rural recomienda evitar en las instalaciones ganaderas las zonas de cría de los insectos vectores y la realización periódica de desinsectación de animales, instalaciones y vehículos de transporte de ganado. También insiste en la obligación de las personas ganaderas de comunicar a los servicios veterinarios oficiales cualquier sospecha de la enfermedad que detecten en su cabaña.