Medio Rural lleva a cabo tareas de prevención de incendios en el distrito forestal A Fonsagrada-Os Ancares

SANTIAGO DE COMPOSTELA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, destacó que en el distrito forestal VII A Fonsagrada-Os Ancares se realizaron actuaciones en materia de prevención de incendios en cerca de 200 hectáreas y en la mejora de algo más de 20 kilómetros de pistas.

Así lo señaló este martes durante una visita al ayuntamiento de Baralla y explicó que se ejecutaron actuaciones de prevención en casi 160 hectáreas de fajas auxiliares y en 40 de cortafuegos.

La conselleira indicó que el personal del servicio de prevención y defensa contra los incendios forestales de la Xunta realiza actuaciones preventivas de todo el tipo en cada uno de los 19 distritos forestales de Galicia.

En este sentido, resaltó que todos estos trabajos son de "vital importancia" para prevenir los incendios forestales, una cuestión que indicó es una "prioridad" para el Gobierno gallego.

Así, en las próximas semanas publicarán la nueva actualización del Plan de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales de Galicia (Pladiga).