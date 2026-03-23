Novedades del Pladiga 2026: aumento de 168 efectivos, cuatro medios aéreos más y una 'app' de aviso de incendios

Archivo - Bomberos trabajan para extinguir el incendio, a 2 de agosto de 2025, en Vilardevós, Ourense, Galicia (España). El incendio declarado este sábado, 2 de agosto, en el municipio ourensano de Vilardevós continúa activo y ha calcinado ya 570 hectárea - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El plan anticendios (Pladiga) de la Xunta para este año incluirá novedades como: la incorporación de 42 nuevas brigadas en alto riesgo, que suponen 168 efectivos más; un aumento de cuatro medios aéreos; una aplicación de aviso de incendios; así como una ampliación de la red de videovigilancia y drones.

El Consello de la Xunta ha aprobado el Pladiga de 2026, que se llevará este viernes al Consello Forestal, con el que se busca "adaptarse a los nuevos tipos de incendios" de "enorme intensidad en los últimos veranos", según ha destacado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Los efectivos totales del dispositivo serán 3.000, con la incorporación de estas 42 nuevas brigadas. A preguntas de la prensa sobre de quién dependarán estos efectivos, Rueda ha respondido que "se verá en función de la disposición", si son de municipios o de la Xunta.

Recuerda que este será el primer año en el que el personal fijo discontinuo trabajará durante nueve meses al año. Subraya que aumenta a 75 millones la prevención antincendios en 2026, un 50% más.

En lo tocante a los cuatro medios aéreos que se incorporan, el titular del Ejecutivo autonómico detalla que serán tres aviones más de carga en tierra y un helicóptero pesado.

También se refuerza la Unidade de Directores de Extinción de la Xunta (UDEX), que pasa de seis a un total de 15 expertos, centrados en los grandes incendios forestales.

Todo ello tras un 2025 en el que ardieron cerca de 120.000 hectáreas en Galicia, especialmente en un mes de agosto con 673 fuegos, incluido el incendio de Larouco (Ourense), el más grande de la historia de la comunidad, con cerca de 32.000 hectáreas. Hubo 2.200 confinamientos y 400 evacuaciones durante esa campaña.

MEJORAS TECNOLÓGICAS

Por otra parte, habrá una 'app' para teléfonos móviles con la que se podrá hacer avisos de conatos o incendios, que se podrá usar de forma "sencilla" y contará con geolocalización. Una medida que se suma a los tradicionales teléfonos del 085 y 112.

Además, se va a ampliar en un 30% la red de videovigilancia, hasta un total de 241 cámaras instaladas, con especial atención a las zonas de mayor riesgo, imágenes 24 horas y una detección "más sofisticada". También se incluirán más drones para las tareas antincendios.