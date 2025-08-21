La ola de incendios quema ya más de 88.000 hectáreas en Galicia

Un hombre en las inmediaciones del fuego de Quiroga, a 20 de agosto de 2025, en Bendollo, Quiroga, Lugo - Carlos Castro - Europa Press

El foco activo más preocupante continúa siendo el de Larouco, que ronda las 30.000 hectáreas afectadas, el más grande desde que hay registros

La oleada de incendios que asola a la comunidad gallega desde hace casi dos semanas deja ya 88.300 hectáreas calcinadas tras la última actualización de superficie arrasada por focos activos y estabilizados/controlados.

Así, según las últimas cifras ofrecidas por la Consellería do Medio Rural, hay seis incendios activos que calcinan 82.600 hectáreas y otros tantos estabilizados que afectan a 5.240 hectáreas. Además, continúan controlados otros dos focos que queman 460 hectáreas.

El fuego que más superficie quemó hasta el momento es el de Larouco, en la parroquia de Seadur, que alcanza ya las 30.000 hectáreas calcinadas en territorio gallego. Este fuego es el más grande de la historia de Galicia desde que hay registros.

También está activo el incendio de Chandrexa de Queixa y Vilariño de Conso, que se unieron en un único foco, y calcina 19.000 hectáreas; el tercero más extenso es el de Oímbra y Xinzo de Limia, en las parroquias de A Granxa y Gundín, que arrasa 17.000 hectáreas.

Además, están activos los incendios de A Mezquita, en la parroquia de A Esculqueira, con 10.000 hectáreas quemadas; el de Carballeda de Avia y Beade, en la parroquia de Vilar de Condes y As Regadas, que afecta a 4.000 hectáreas; y el de Carballeda de Valdeorras, parroquia de Casaio, que sube respecto al balance del miércoles por la noche y alcanza las 2.600 hectáreas.

Por su parte, están estabilizados los incendios de Vilardevós, parroquia de Vilar de Cervos (900 hectáreas); el de Maceda, parroquias de Santiso y Castro de Escuadro que se unieron y alcanzan las 3.500 hectáreas; el de Vilardevós, parroquias de Fumaces y a Trepa (100 hectáreas); el de Vilardevós, parroquia de Moialde (600 hectáreas); Riós, parroquia de Trasestrada (20 hectáreas); y el de Montederramo, parroquia de Paredes (120 hectáreas).

Por otra parte, están controlados los incendios de O Saviñao, en la parroquia de Chave (60 hectáreas); y el de Agolada, parroquia de O Sexo (400 hectáreas).