Ourense será la primera provincia gallega en contar con una cartografía "más detallada" en 2026

SANTIAGO DE COMPOSTELA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha avanzado que la Xunta ultima los trabajos para convertir Ourense en "la primera provincia gallega en contar con una cartografía actualizada y más detallada", un proyecto que prevé finalizar a comienzos de 2026.
Para Vázquez, que ha acudido a la presentación de la cartografía 1/5000 de la provincia, el resultado del proyecto, llevado a cabo con un presupuesto de más de 1,2 millones de euros, será de "gran utilidad" para las administraciones, empresas y ciudadanía.
Este trabajo de cartografía, realizado en el marco del 'Plan Galicia BTG 5k', ha detallado más de 617.000 hectáreas de 80 ayuntamientos ourensanos a escala 1/5000.
Así, la Xunta ha trasladado que se completa la información geográfica de toda la provincia, ya que otros 12 municipios ya contaban con una cartografía en esta escala.
La conselleira, además, ha recalcado que Ourense será "pionera" al contar con todo su territorio cartografiado en este nivel de detalle.
INFORMACIÓN MÁS PRECISA
Durante su intervención, la titular del departamento autonómico ha subrayado que esta actualización permitirá a la administración disponer de información "más precisa" y mejorar la "toma de decisiones" en varios aspectos.
Asimismo, la conselleira ha valorado que al tener las informaciones más actualizadas y detalladas será posible "definir con exactitud" las zonas de crecimiento, los espacios verdes o las áreas reservadas para futuros equipamientos.
También ha recordado Vázquez que en situaciones de incendios, inundaciones o accidentes, a partir de este trabajo los equipos de emergencia dispondrán de informaciones que les permitirán diseñar rutas de acceso y establecer puntos de encuentro, reduciendo el tiempo de respuesta y los riesgos para la población.