Archivo - Vista del fuego, a 24 de septiembre de 2026, en Calvos de Randín, Ourense, Galicia (España). La Consellería do Medio Rural ha declarado la Situación 2 en el incendio de Calvos de Randín (Ourense) como "medida preventiva" por la proximidad del fu - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consello de la Xunta ha evaluado este lunes un plan de actuaciones preventivas ante incendios forestales en el parque natural de A Baixa Limia-Serra do Xurés.

Esta estrategia cuenta, según la Xunta, con un presupuesto de algo más de 1 millón de euros, que, afirma, "permitirán realizar trabajos en algo más de 2.300 hectáreas de superficie en el ámbito del parque durante los próximos cinco años".

El documento, que ha elaborado la Consellería do Medio Rural, busca reducir el riesgo de incendios y su propagación, para lo que hizo una zonificación del parque natural basada en sus características.

Así, la consellería estableció un nuevo índice denominado riesgo estructural de incendios forestales, que toma como referencia datos derivados del número de grandes incendios forestales (GIF) registrados; las declaraciones de situación operativas 2 y el grado de actividad ganadera en la zona.

De forma complementaria, se definieron zonas estratégicas de gestión, es decir, áreas del territorio identificadas y con prioridad para facilitar la ejecución de actuaciones de gestión del combustible y la implantación de infraestructuras de apoyo a la extinción, con el objetivo de proporcionar a los servicios de emergencia zonas desde las cuales se puedan desarrollar maniobras "seguras, eficaces y planificadas".

Su localización, configuración y dimensión se determina con base en incendios que fueron tomados como referencia, en la topografía y en la continuidad del combustible, entre otras cuestiones.

ACTUACIONES

Las actuaciones preventivas que se desarrollarán en el parque tienen como fin reducir la continuidad del combustible forestal, incrementar la capacidad de control de los fuegos y mejorar las condiciones de seguridad para los medios de extinción.

Por tanto, se llevarán a cabo trabajos de gestión de la biomasa en las fajas secundarias, rozas y quemas prescritas. También se mejorarán las infraestructuras de apoyo existentes, como es el caso de la adecuación de pistas forestales.

Por otra parte, se fomentará la plantación de frondosas, en especial en zonas que coincidan con unidades ambientales identificadas en el plan director de la Red Natura 2000.

A mayores, se trabajará para conservar las formaciones ya existentes, a través de actuaciones silvícolas que mejoren su estructura, vitalidad y capacidad de desarrollo, así como favorecer su continuidad y conservación.

En relación con las superficies de aprovechamiento ganadero, se apostará por compatibilizar la actividad con la reducción y control de carga de combustible vegetal, empleando el pastoreo como herramienta de prevención.