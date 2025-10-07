Planas afirma que el Gobierno tiene 15.000 vacunas para el brote de DNC en Cataluña

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 30 de septiembre de 2025, en Madrid (España) - Diego Radamés - Europa Press

VIGO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha afirmado este martes que el Gobierno "ha conseguido una primera partida de 15.000 vacunas" para erradicar el brote de Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) detectado en el Alt Empordà (Girona), y ha trasladado su apoyo y colaboración a la Generalitat.

En declaraciones en Vigo antes de abrir la XXVI Feria Conxemar de productos del mar congelados, que se celebra del martes al jueves, ha dicho que se lo comunicó el lunes al conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, a quien ha trasladado todo su apoyo y colaboración.

Planas ha afirmado: "Vamos a continuar en ese trabajo para conseguir mayor número de vacunas y de esa forma poder establecer los mecanismos de defensa en materia de bioseguridad absolutamente necesarios para evitar la propagación".

El ministro afronta "con la mayor seriedad" un brote que ha recordado que se ha propagado antes por Italia y Francia y cuya enfermedad no se puede transmitir a humanos y ha subrayado que este miércoles se reúne el Comité de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (Rasve) para hacer seguimiento de la propagación.

INDEMNIZACIONES

En rueda de prensa este mismo martes en Barcelona, el conseller Ordeig ha dicho que la Generalitat prevé recibir el miércoles primer lote de vacunas cedido por el Gobierno francés (que las tenía por haber sufrido otros brotes) y que a finales de semana se reciba el segundo lote, procedente de las reservas de la Comisión Europea.

Ha explicado que la Unión Europea es quien centraliza la compra de vacunas para este tipo de enfermedades y que las tiene reservadas en las fábricas productoras, por lo que no son los países los que las compran y distribuyen.

Ordeig ha afirmado que se prevé empezar a vacunar este miércoles y hará público el plan de vacunación con el orden en que se vacunarán las 700 granjas y los 90.000 animales que están en el radio donde no puede haber movimientos de animales.

Además, este martes el Govern ha acordado destinar 4 millones de euros al fondo de contingencia del ejercicio 2025 para ayudas e indemnizaciones a granjas afectadas por la DNC del ganado vacuno.