Planas anuncia dos nuevas ayudas directas para agricultores y ganaderos afectados por incendios

El ministro de Agricultura, Luis Planas, durante una sesión de control en el Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 24 de septiembre de 2025, en Madrid.- Jesús Hellín - Europa Press

Prevé llevarlas en octubre al Consejo de Ministros y que sean abonadas a los afectados antes de que acabe el año

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado dos nuevas ayudas "directas y concretas" para los agricultores y ganaderos que se han visto afectados por los incendios que han asolado este verano gran parte del territorio.

En concreto, Planas ha avanzado que este jueves se someterán a consulta pública dos nuevas ayudas del Gobierno en favor de agricultores y ganaderos afectados por los incendios, que pretende llevar al Consejo de Ministros a lo largo del mes de octubre, por lo que confía que sean resueltas y abonadas antes de final de año.

"Son medidas directas, prácticas y concretas que dan respuesta al sector y a sus necesidades", ha explicado el titular del ramo, al tiempo que ha precisado, que al igual que las ayudas en la Dana, éstas serán abonadas sin necesidad de que los interesados efectúen gestión alguna.

De esta forma, las nuevas medidas serán un pago complementario a todos aquellos que tengan suscrito un seguro agrario en las zonas afectadas por los graves efectos de incendios en los municipios, donde se incrementará la ayuda hasta el 70% máximo permitido por la Unión Europea en relación con el seguro suscrito, hayan tenido o no un daño, así como otras ayudas de 'mínimis' que van a suponer el 20% de lo declarado en el impuesto sobre la renta que residen en las zonas afectadas con un mínimo de 1.500 euros y un máximo de 10.000 euros.

El titular del ramo ha subrayado que el Ejecutivo apuesta por "hechos y cifras, frente a las palabras" de otros partidos políticos. "Comprendo esa competición política entre el Partido Popular y Vox, pero desde luego el Gobierno no se desvía de su compromiso y su atención", ha señalado en su interpelación en el pleno del Congreso de los Diputados, donde fue cuestionado por el PP por las actuaciones que piensa acometer el Gobierno en apoyo al medio rural y al sistema agroalimentario, en particular al sector primario y al forestal, por su contribución en la lucha contra los incendios, en un contexto de cambio climático.

De esta forma, Planas ha precisado que actualmente los incendios han afectado un total de 330.416 hectáreas, de las cuales unas 30.000 son de tierras de cultivo, principalmente olivares, viñedos y frutales, mientras que también se han visto afectadas unas 3.175 explotaciones, de las cuales unas 2.000 son ganaderías con tierra de pastos. "Afortunadamente, no hemos tenido un número muy alto de pérdidas de cabezas, de ganado, salvo las que se refieren a una granja avícola, en la cual hubo una pérdida de 19.000 aves y frutales", ha explicado.

El ministro de Agricultura ha aprovechado su interpelación para poner en valor la importancia del sector agroalimentario nacional para avanzar que las exportaciones se sitúan ya en los 37.500 millones de euros con los datos a finales de julio, teniendo un saldo favorable para España en 19.400 millones de euros.

Por otro lado, el titular del ramo ha subrayado que en el discurso del PP hoy y en el enunciado de la pregunta han "hablado de cambio climático". "Se le ha escapado, y lo hace para independizarse de Vox, y de su batallita con ellos", ha criticado.

"A ustedes agricultores y ganaderos les interesa muy poco, les interesa el poder. Su problema no es que les duele España, sino que les duele no gobernar", ha lamentado el ministro.

PP CRÍTICO CON LA GESTIÓN DEL GOBIERNO EN LOS INCENDIOS

Por su parte, la diputada del Partido Popular Milagros Marcos Ortega ha criticado que el Gobierno, durante la "tragedia" de los incendios que ha asolado el país este verano "siguiera de vacaciones", mientras que agricultores y ganaderos intentaban salvar a sus animales, sus pueblos y sus casas.

"No se puede hacer peor", ha asegurado Marcos Ortega en su intervención que ha señalado que con el Partido Popular "se consiguió incrementar el presupuesto de la PAC en plena crisis y la renta agraria creció casi un 29%".

La 'popular' ha criticado que Planas haya elegido "callar antes de defender al sector, de defender la necesidad de tener agua, de cortar las ramas que llegan a los pueblos, de dejar pastar a los animales que limpian los montes sin que se los coman los lobos y de hacer del bosque un medio de vida y no un peligro para la vida".

Marcos Ortega, que ha reclamado más fondos para el campo, ha lamentado que "tanto la señora Rivera como Aagesen se han dedicado a prohibir para mitigar y se han olvidado de invertir para adaptarse y evitar los desastres".