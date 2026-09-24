Planas, ante movilizaciones de agricultores por la subida de costes, dice que "el Gobierno toma medidas"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante la rueda de prensa previa a la XII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Agricultura y Pesca en la sala San Zoilo del Palacio de Congreso. A 24 de septiembre de 2026 en Córdoba (A - Madero Cubero - Europa Press

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CÓRDOBA, 24 Sep. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este jueves ante las anunciadas movilizaciones de agricultores por la subida de los costes de producción, especialmente del gasóleo, que "el Gobierno toma medidas, las ha adoptado, adopta y adoptará para hacer frente al incremento de precios", que "lógicamente" quieren "evitar que llegue desde el productor primario y la industria al consumidor final, a los ciudadanos".

En una rueda de prensa en Córdoba, con motivo de la XII Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Agricultura y Pesca, Planas ha afirmado que es "público y notorio" que se trabaja desde el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Transición Ecológica, de cara al Consejo de Ministros de la próxima semana.

Además, ha dicho que él se ha reunido con el sector pesquero y con el de la agricultura, con la industria agroalimentaria, la industria de producción y comercialización de fertilizantes, la de piensos de alimentación animal y las cuatro organizaciones profesionales agrarias y cooperativas agroalimentarias.

Según ha expuesto, en la situación actual, "hay que tener la vista puesta en el presente y en el futuro", después de que se haya producido un incremento del precio del petróleo, los carburantes y el gas, así como de los fertilizantes, ha citado.

"A ello ya se ha respondido mediante dos decisiones del Gobierno: una a principios del segundo trimestre y posteriormente, a finales del mes de junio, que han permitido aprobar un paquete específicamente al sector primario, del mundo agroalimentario, de 1.107 millones de euros, de los cuales 665 millones han ido destinados a los fertilizantes, y donde una buena parte, el 75%, está ya ejecutada y en las cuentas corrientes de los beneficiarios, que han sido aproximadamente unos 250.000 agricultores en España", ha resaltado.

Entretanto, ha apuntado al "contexto económico", citando el último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que "es tremendamente favorable para España", con "una predicción de un crecimiento próximo al 2,7%, 22,8 millones de empleos en este momento, una tasa de paro inferior al 10%", de modo que "es una excelente noticia para España y para todos los españoles, una realidad", algo que ha lamentado ante "los agoreros que dicen que se acaba el mundo o que se viene abajo, al contrario, España avanza con más empleo, más crecimiento, más riqueza y más libertades".

REFLEJO EN LA CADENA ALIMENTARIA

En cuanto a la situación derivada a la cadena alimentaria, el ministro ha dicho que "la respuesta respecto a los costes de la producción primaria, es decir, del gasóleo agrícola, del gasóleo pesquero o de los fertilizantes, es clave para la evolución de los precios en la industria", a la vez que "hay otros factores que juegan, por ejemplo, el transporte, la logística y demás para el precio final al consumidor, todo está relacionado en la cadena de valor".

Ante ello, ha abundado en que actúan "desde el principio, compensando las cantidades", agregando que "en materia de fertilizantes, los 665 millones son una cantidad diez veces superior en fertilizantes a lo que ha puesto sobre la mesa el siguiente país, hasta ahora, de la Unión Europea, que era Francia". Por tanto, "se hecho un esfuerzo muy grande desde el punto de vista del apoyo", ha defendido.

Asimismo, ante el futuro, ha indicado que "las ayudas extraordinarias y temporales son un instrumento para reparar una situación concreta, pero también se trabaja en el Plan Nacional de Fertilizantes, para conseguir una mejor aplicación y un menor uso en volumen de los fertilizantes en la producción". "Son temas que están absolutamente interrelacionados y el Gobierno es muy consciente de ello", ha trasladado, para apostillar que por eso actúan "sobre todo en la cadena agroalimentaria y muy especialmente sobre los costes derivados del sector primario".

LA FALTA DE MANO DE OBRA

Y sobre la falta de mano de obra en el campo, Planas ha advertido de ello tanto en lo referido a España como a otros países europeos, incluso "europeos, pero no comunitarios", citando "la situación de la agricultura y concretamente del sector de las frutas y hortalizas en el Reino Unido, donde han perdido casi un 40% de su producción nacional justamente por la falta de mano de obra para la recogida y el procesamiento".

Así, ha aseverado que "ese es uno de los motivos que impulsó al Gobierno a llevar a cabo el proceso de regularización que está en curso", porque cada vez que va a una explotación agraria o a una cooperativa "aparecen siempre dos temas permanentemente", como son "el agua, el primero, una de nuestras necesidades básicas, y el segundo, la mano de obra, de tener trabajadores disponibles".

Igualmente, ha apuntado a "la campaña más intensiva en mano de obra en España, que es la de la recogida de la aceituna, que estemos en condiciones de responder a la situación". "Por parte del Gobierno se han puesto todos los medios, hay quien nos ha criticado por ello, pero tenemos la conciencia muy tranquila", ha afirmado, justificando que la regularización tiene "un sentido laboral y un sentido social y ético".

También, Planas ha declarado que "las organizaciones agrarias y las cooperativas están trabajando muy activamente, tienen bolsas de empleo la mayor parte de ellas", de cara a "cubrir los puestos de trabajo que hay".

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