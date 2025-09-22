Planas rechaza el plan de Bruselas de recortar la PAC un 20%: "No nos gustan las propuestas de la Comisión"

Archivo - El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante una rueda de prensa para informar sobre la aplicación en España de las medidas acordadas en el último Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha rechazado este lunes la propuesta de la Comisión Europea de rebajar un 20% la asignación de la Política Agraria Común (PAC) a partir de 2027 en comparación con el anterior presupuesto a largo plazo.

"No nos gustan las propuestas de la Comisión", ha zanjado Planas en declaraciones a los medios a su llegada a la reunión de ministros de Agricultura y Pesca de la UE que se celebra este lunes en Bruselas, en la que debatirán por primera vez la revisión que ha puesto sobre la mesa el Ejecutivo comunitario.

"Eso significa que hay una negociación que se me antoja larga y complicada", ha incidido el ministro, quien ha criticado que "en la propuesta de la Comisión desaparecen las propuestas de política común para transformarse en programas de gasto presupuestario", tanto en materia agraria como pesquera, algo que considera "un gran problema".

Por un lado, el ministro ha reprobado que haya líneas presupuestarias y apoyos, "pero no una política como tal" y, por otro, ha lamentado que se planteen cantidades que ve "insuficientes, no sólo a la vista de las actuales, sino teniendo en cuenta los retos climático, geopolítico, de competitividad".

Según las cifras provisionales que publicó la Comisión la semana pasada, a España le corresponderían unos 37.235 millones de euros de asignación mínima en su sobre nacional para 2027, una cifra respecto a la que Planas ve "margen de mejora".