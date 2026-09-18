Planas se reunirá con organizaciones agrarias el martes para abordar el impacto del alza energético en sector

Varios tractores durante una tractorada. Foto de archivo. - Carlos González - Europa Press

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha convocado a las organizaciones agrarias y a las cooperativas agroalimentarias a una reunión el próximo martes 22 de septiembre en la sede del Ministerio de Agricultura tras el anuncio de movilizaciones por todo el territorio por la subida "inasumible" del gasóleo agrícola.

En concreto, según informan a Europa Press en fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el objetivo de este encuentro es abordar la situación actual de los mercados internacionales y el impacto que está teniendo el contexto geopolítico sobre los precios de la energía y sus repercusiones en el sector primario.

Planas ha asegurado este viernes desde Medina de Rioseco (Valladolid) que el Gobierno trabaja para aprobar "próximamente" medidas que supongan una nueva compensación a la subida del precio del gasóleo hasta el máximo que permite la Comisión Europea.

El titular del ramo ha explicado que trabaja con el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y con el Ministerio de Hacienda para dar respuesta a las peticiones de las organizaciones profesionales agrarias de las que ha asegurado ser "perfectamente consciente".

Planas ha recordado que España ha conseguido que la Comisión Europea autorice hasta el 31 de diciembre un techo máximo para compensar con ayudas de Estado hasta el 70% del incremento que se haya producido en el gasóleo agrícola y en el gasóleo pesquero, sobre lo que trabaja ahora su departamento con los de Economía y Hacienda.

Una reunión que llega justo después de que este viernes Asaja, COAG y UPA anunciaran la convocatoria "urgente" de movilizaciones en toda España para protestar contra la subida "inasumible" del precio de los combustibles, que sitúa al sector en "una situación límite".

En un comunicado conjunto, las tres organizaciones señalan que las fechas y las ubicaciones concretas en las que se desarrollarán sus manifestaciones y protestas se darán a conocer en los próximos días.

Las entidades agrarias han advertido de que la escalada de los costes de producción -derivada del encarecimiento de los combustibles y los fertilizantes desde el inicio de la guerra en Irán y agravada en los últimos meses- ha hundido la rentabilidad de los agricultores y ganaderos en todos los sectores y territorios.

En concreto, el gasóleo agrícola alcanzó el pasado 7 de septiembre un precio de 1,649 euros por litro, según datos del Ministerio de Agricultura, lo que representa un incremento del 48% en comparación con el valor registrado hace un año.

Las organizaciones denuncian que este encarecimiento coincide con un momento crítico del calendario agrario, en plena campaña de siembras, vendimia, cosecha de maíz y a escasas semanas del inicio de la recogida de la aceituna.

A este contexto se suma el fin de la ayuda a la compra de gasóleo agrícola, fijado para el próximo 30 de septiembre. Desde el sector critican que, a menos de dos semanas de que venza dicho plazo, ninguna Administración pública ha planteado respuestas ni alternativas para amortiguar el impacto económico, abocando al campo a afrontar la campaña de otoño sin ningún tipo de respaldo financiero.

Por ello, Asaja, COAG y UPA han exigido "medidas inmediatas" a todas las Administraciones competentes y han realizado un llamamiento conjunto a todo el sector para secundar los actos de protesta.