El Pleno de la Diputación de Ourense debatirá sobre las consecuencias de los incendios a petición de PSdeG y BNG

Efectivos aéreos de los bomberos durante las labores de extinción del incendio de Avión, a 25 de agosto de 2025, en Avión, Ourense (España). - Adrián Irago - Europa Press

OURENSE 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Ourense celebrará este miércoles un pleno extraordinario en el que, entre otros asuntos, se debatirá sobre la la situación provocada por los incendios forestales en la provincia, tras la solicitud de PSdeG y BNG.

Nacionalistas y socialistas registraron la petición tras rechazar la fórmula elegida por el presidente provincial, Luis Menor (PP), que incluyó un punto en el orden del día para dar cuenta de la situación de los incendios, lo que suponía, según la oposición, que se fuera a producir "un monólogo unilateral del presidente".

Los socialistas han subrayado que la "emergencia" de los incendios en Ourense requiere un debate abierto y participativo, y buscar consenso para acordar medidas en la Diputación, como administración supramunicipal con competencias directas en la cooperación con los ayuntamientos. La institución provincial, han incidido desde el PSdeG, "tiene la obligación legal y moral de liderar la respuesta colectiva a esta emergencia".

Por su parte, el BNG trasladará al pleno propuestas como poner el servicio de Obras y Medio Ambiente de la Diputación a disposición de los ayuntamientos afectados para tareas urgentes, así como ofrecer la colaboración de AquaOurense en previsión de posibles problemas de salubridad en la captación de aguas.

Los nacionalistas también demandarán que se ejecuten las medidas de mejora en la gestión de las franjas secundarias, que se cree un grupo de trabajo (con municipios, comunidades de montes, sector agroganadero y otros afectados) para diseñar medidas urgentes frente a los daños provocados por los fuegos y evitar que la "tragedia" contribuya a agrandar el problema de la despoblación.