A Pobra do Brollón explorará con Folgoso una declaración conjunta de ambos municipios como zona catastrófica

LUGO, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de A Pobra do Brollón explorará la posibilidad de solicitar conjuntamente con Folgoso do Courel la declaración en ambos municipios lucenses de "zona catastrófica" después de que el incendio en la zona haya arrasado más de 11.000 hectáreas.

Ambos municipios, junto con el ayuntamiento de Quiroga, son los principales afectados en la provincia de Lugo de esta ola de fuegos, cuyo origen se remonta a las tormentas eléctricas del 14 de julio.

El alcalde de A Pobra, José Luís Maceda, ha avanzado que hablará "con Folgoso, al ser el mismo incendio". "Y llegado un momento nos tendremos que sentar los dos ayuntamientos y valorarlo", dice sobre esa declaración.

"Vamos a pedir todas las ayudas posibles", asegura. Remarca la "importancia" de los daños económicos y también del patrimonio natural quemado.

"Con lo acontecido en A Pobra, en O Courel, también en Quiroga, junto con Valdeorras (Ourense) es el daño ambiental más importante de Galicia, que se podría comparar con el Prestige", sostiene. "Está claro que los daños medioambientales y económicos son de los más importantes de los últimos años y de la historia de este país", ha subrayado.

En cuanto a los incendios en este municipio, José Luís Maceda, ha constatado que "están controlados y perimetrados, pero no apagados". "Hay que ser cautos y estar alerta para que no se produzcan rebrotes.

Da una profunda tristeza ver lo que aconteció", ha concluido el alcalde de A Pobra do Brollón.