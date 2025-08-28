A Pobra de Trives(Ourense) activa un servicio de asesoramiento técnico a los afectados por los incendios

OURENSE 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de A Pobra de Trives (Ourense) ha puesto a disposición de los vecinos un servicio gratuito de asesoramiento técnico y jurídico, que atenderá de forma individualizada a cada persona damnificada.

Tal y como ha trasladado el Gobierno municipal en una nota de prensa, este apoyo incluye la redacción de informes técnicos, asesoramiento jurídico y acompañamiento en la tramitación administrativa de reclamaciones y solicitudes de ayuda derivadas de los daños sufridos.

Esta novedad, se enmarca en un paquete de medidas de apoyo, que ha puesto en marcha el ayuntamiento, destinadas a las personas y familias afectadas por los incendios forestales.

En esta línea, también se habilita un servicio de asistencia psicológica, "tal y como fue demandado por los vecinos", con el objetivo de ofrecer apoyo emocional y acompañamiento en este momento "difícil". Además, otras propuestas están siendo estudiadas para tramitarlas ante las administraciones competentes.

"El Ayuntamiento está y estará al lado de nuestra gente para acompañar en este proceso de recuperación", ha subrayado la alcaldesa Patricia Domínguez.