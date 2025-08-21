PP señala a la directora de Protección Civil como "una pirómana más": "Los incendios no se apagan con crispación"

Archivo - El vicesecretario de Coordinación Autonómica del PP, Elías Bendodo, este sábado en un acto en Málaga. - PP DE MÁLAGA - Archivo

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha señalado a la directora de Protección Civil, Virginia Barcones, por ser una "pirómana más" y ha pedido al Gobierno que se entere "de una puñetera vez de que los incendios no se apagan con ideología ni con crispación", sino con "colaboración y lealtad institucional".

Bendodo respondía así, desde la puerta de la sede nacional del partido en la madrileña Calle Génova, a Barcones, quien este miércoles acusó algunas comunidades afectadas por los incendios y gobernadas por el PP de haber solicitado "cosas imposibles" en materia de colaboración al Ejecutivo central.

"La directora general de Protección Civil, que se supone que es una profesional que debe hablar de cuestiones técnicas y de cómo ha podido colaborar o ayudar en la extinción de los incendios es una pirómana más que se ha dedicado a insultar a los gobiernos autonómicos. Así es imposible dar solución a los problemas", ha denunciado Bendondo.

En este contexto, ha acusado al Gobierno de "deslealtad" en la gestión de los incendios forestales y también de ver en cada "crisis" una "oportunidad" para "perjudicar" al PP. "Y se equivoca porque lo que hace es daño a los ciudadanos", ha añadido.

Además, ha vuelto a descalificar el Pacto de Estado contra el cambio climático propuesto por el jefe del Ejecutivo. "El Pacto de Estado que hace falta en nuestro país es un pacto de Estado contra Pedro Sánchez que debe irse cuanto antes por el bien del conjunto de los españoles", ha sentenciado el dirigente 'popular'.