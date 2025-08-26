El PPdeG justifica los pasos en prevención de incendios y alega que no hay soluciones "de un día para otro"

El portavoz parlamentario evita hablar de un horizonte temporal para la aprobación de la nueva ley de prevención de incendios de la Xunta

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha incidido este martes en la Cámara gallega en que la Xunta "hizo bien" su labor después de los incendios forestales del 2017 y ha justificado los avances en materia de prevención, pero ha remarcado que la comunidad sufre fuegos desde hace "muchas décadas" y no es posible solucionar los problemas "de un día para otro".

Así lo ha trasladado en una rueda de prensa en la que ha sido preguntado por si espera avances en la nueva ley de prevención de incendios forestales en la que trabaja la Xunta desde hace años.

"Lo hicimos bien en aquel momento (2017) y también creo que esto lo entiende todo el mundo, que la situación actual forestal en Galicia viene desde muchas décadas en las que se produjeron distintas situaciones", ha explicado el portavoz, quien ha evitado fijar un horizonte temporal para la normativa pendiente.

"MUCHAS"

Pazos ha justificado que "son muchas décadas" desde que Galicia se ve afectada por los incendios y, si bien ha admitido que es preciso mejorar y "corregir" determinadas situaciones, ha aseverado que "no es algo de un día para otro".

A esto, el popular ha añadido que hay un calendario legislativo, al tiempo que, con el contexto de la última ola de incendios, ha esgrimido que es "un buen momento" para que se haga una "reflexión sobre el texto que existe", y evaluar si sería necesaria "una nueva actualización".