El PPdeG urge a Sánchez "medidas realistas y consensuadas" para un sector primario "ahogado" por la guerra

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, en una visita en una cooperativa de Forcarei (Pontevedra). - PPDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha instado al Gobierno a adoptar "medidas realistas y consensuadas" con las comunidades autónomas para paliar las consecuencias económicas que sufre el sector primario, derivadas de la guerra en Oriente Medio.

En una visita a una cooperativa en Forcarei, la responsable popular ha querido mostrar el compromiso de los populares gallegos, "el partido del rural" y "aliado" de ganaderos, agricultores, pescadores y transportistas.

Allí, Prado ha afeado al presidente Pedro Sánchez que "tenga otras prioridades", mientras en otros países de Europa "ya tienen medidas en marcha ante esta crisis global".

Ante esta situación, la secretaria general de los populares gallegos ha demandado medidas como impulsar rebajas fiscales en el IRPF, reducir el IVA de la energía y eliminar determinados impuestos energéticos.

Asimismo, antes del Consejo de Ministros extraordinario previsto para este viernes, Paula Prado ha advertido que estará "vigilante" para que las medidas "sean consensuadas" con las comunidades, reprochando que Galicia "todavía no sabe nada" de las decisiones que debatirá el Ejecutivo central.

También ha hecho una llamada de atención al BNG por haberle dado a Sánchez "un cheque en blanco" para facilitarle la presidencia "a cambio de nada para Galicia".