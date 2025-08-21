Precariedad laboral y sensación de riesgo afectan al bienestar de trabajadores forestales en Galicia

Dos profesionales del servicio de extinción en la ola de incendios que afecta a Galicia. - Rosa Veiga - Europa Press

Así lo refleja un estudio realizado por cooperativas y una universidad sueca, que también pone el foco en el cambio climático y el eucalipto

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores forestales de Galicia sufren precariedad laboral y entre ellos se extiende una creciente sensación de riesgo ante los incendios.

Esta es la conclusión de un estudio de la Universidad Sueca de Ciencias Agrarias (SLU) realizado en conjunto con las cooperativas Altekio y Outonía, que cerraron en mayo de este año el análisis, en la que la situación de la comunidad es una de las cuatro estudiadas en el marco del llamado proyecto 'Vital'.

Este proyecto se lleva a cabo a través de la convocatoria de subvenciones para la realización de iniciativas que contribuyan a implementar el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (2021-20230).

En concreto, la investigación --que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico-- se centró en la vulnerabilidad del sector de extinción de incendios gallego.

Además de la precariedad laboral y sensación de riesgo, los investigadores advierten que los efectos del cambio climático y las políticas forestales de monocultivos, como el del eucalipto, también son señalados como factores que afectan al bienestar de los trabajadores.

Para llegar a las conclusiones, los investigadores entrevistaron a 20 profesionales del sector forestal gallego: 12 mujeres y 8 hombres, con edades comprendidas entre los 25 y los 62 años.

"Este trabajo te permite sentirte útil y en contacto con la naturaleza. Pero el cansancio físico, la frustración de ver el monte arder o abandonado, y que ahora lo manejen cuatro empresas son una carga emocional muy dura", afirmaron algunas de las personas entrevistadas, según trasladan promotores del estudio en un comunicado.

Además, subrayaron los entrevistados la necesidad no tanto de generar más leyes, sino de cumplir las ya existentes.

GALICIA COMO TERRITORIO VULNERABLE

El documento recalca que Galicia es una de las regiones con mayor producción forestal de Europa, concentrando cerca del 50% de la producción de madera de España, principalmente de eucalipto y pino.

Esta intensa actividad forestal, junto con factores climáticos y sociales, convierte al territorio gallego en una de las zonas más vulnerables a los incendios forestales del continente.

Más allá de Galicia, el proyecto 'Vital' también está analizando cómo profesionales en otras tres regiones de España se ven afectados por esta realidad: ganadería en el Pirineo, pesca en Barcelona y agricultura en Andalucía.