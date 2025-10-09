El precio de la leche en Galicia supera los 50 céntimos por litro en agosto, aunque sigue a la cola del país

Archivo - Vacas de una ganadería de lácteo en Sabadelle, a 7 de agosto de 2023, en Chantada, Lugo, Galicia (España). Ganaderos gallegos han denunciado en los últimos días "abandono" por parte de la Xunta ante la vacunación contra la lengua azul. A este re - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El precio medio que se pagó a los productores de leche en Galicia en agosto fue de 50,7 céntimos por litro, lo que supone un incremento de más de dos céntimos respecto al mes anterior, según datos del Ministerio de Agricultura.

No obstante, esta cifra está más de un céntimo por debajo de la media del país, que se eleva a 51,9 céntimos por litro. Los 50,7 céntimos de Galicia suponen el precio más bajo de la España peninsular, casi tres céntimos menos que la vecina Asturias (53,4 céntimos).

Fueron 197.746 toneladas de leche las entregadas en agosto por los productores gallegos, ligeramente inferior al mes de julio.

Además, los ganaderos con entregas siguen en descenso y se quedan a punto de quedar por debajo de los 5.000, son 5.033, 30 menos que el mes anterior.

Al respecto, la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, destaca los "buenos datos" en el lácteo, con "un récord" en precios en la serie histórica en un mes de agosto.

En una visita a la ganadería Rieiro, en Santa Comba (A Coruña), la conselleira subraya que también se alcanza la mayor cifra de entregas de leche en este mes de agosto en los registros.