El PSdeG pedirá la comparecencia de Rueda en el Parlamento para dar explicaciones sobre la gestión de incendios

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, visita una de las zonas afectadas por los incendios en la provincia de Ourense. - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha anunciado que pedirá la comparecencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el primer pleno de septiembre para dar explicaciones sobre la gestión de incendios.

En este sentido, Besteiro ha advertido de que la "prioridad inmediata" sigue siendo "apagar los incendios, garantizar la seguridad de los vecinos y apoyar a las familias afectadas".

Con todo, una vez controlada la emergencia, el líder de los socialistas gallegos ha asegurado que Rueda deberá "rendir cuentas" por su gestión de la oleada de incendios y por la disponibilidad efectiva de los recursos y medios usados en las tareas de extinción.