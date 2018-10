PSOE y UU.AA. piden al Gobierno que no cobre el traspaso de explotaciones cuando no exista beneficio por ello

Publicado 12/02/2018 16:01:14 CET

LUGO, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista y el sindicato Unións Agrarias (UU.AA.) han instado al Gobierno a no incluir en la cuota tributaria correspondiente al IRPF los cambios de titularidad de los derechos de pago único cuando estos pertenezcan a una misma explotación y no exista beneficio o ingreso derivado de la operación.

El secretario xeral de UU.AA., Roberto García, y la diputada del PSOE por Lugo Margarita Pérez Herráiz han presentado este lunes en rueda de prensa esta iniciativa, que reclamará el PSOE a través de una proposición no de ley en el congreso.

En su intervención, Roberto García ha considerado que en Galicia puede haber hasta "8.000 posibles cesiones de pago básico desde 2012 hasta la actualidad" susceptibles, según el criterio de Hacienda, de "apertura de expediente de investigación y posible sanción" a sus titulares.

El representante sindical también ha criticado que la Xunta colabore con el "afán recaudatorio" de Hacienda que, conforme ha censurado, está abriendo expedientes a las explotaciones ganaderas en las que, por ejemplo, los padres ceden la actividad a sus hijos por jubilación o entre miembros de un mismo matrimonio, por fallecimiento o enfermedad.

Por ello, Roberto García ha criticado que, lejos del objetivo de Impuestos Cero en el rural de la campaña puesta en marcha por la Xunta, se produzcan "una serie de actuaciones con un claro interés recaudatorio por parte de la administración central". Todo ello, ha lamentado, con la "complicidad" del Ejecutivo gallego, que facilita los listados de las explotaciones".

Por su parte, Margarita Pérez Herráiz ha reconocido que es "preciso recaudar impuestos pero no a cuenta parte más endeble y de quien tiene más dificultades para sacar adelante su empresa". Así, ha instado al gobierno a realizar "las modificaciones necesarias para que non aumente en la cuota correspondiente al IRPF el cambio de titular cuando no hay beneficio por ello".