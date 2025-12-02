Publicada la declaracion definitiva del proyecto autonómico para que Casa Grande de Xanceda triplique superficie

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado la declaración del acuerdo del Consello de la Xunta, de comienzos de noviembre, por el que se aprueba de forma definitiva el proyecto de interés autonómico (PIA) para la ampliación de la Casa Grande de Xanceda, en el municipio coruñés de Mesía.

El objetivo de esta iniciativa es planificar la ampliación de esta industria láctea con el fin de disponer de más instalaciones para el desarrollo de actividades complementarias a la ganadera.

En concreto, se proyecta ampliar la fábrica de yogures y construir una planta de biogás para el tratamiento de purines, en línea con la producción de energías renovables de autoconsumo. Se habilitarán también nuevas oficinas, un aula natura y una sala multiusos para las actividades turísticas y de formación que desarrolla Casa Grande de Xanceda, lo que permitirá el rediseño de la casa agraria del siglo XVII actualmente existente.

De este modo, se busca ampliar las instalaciones actuales --que abarcan 4.930 metros cuadrados-- con 9.701 metros cuadrados de nuevas instalaciones, lo que hará un total de 14.631 metros cuadrados de industria láctea.